Черная дыра мировой политики: эксперт объяснил, почему Запад устал от режима Порошенко

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Народный депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев уверен, что за четыре года страна исчерпала «огромный вотум доверия». Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ. Политолог Игорь Рябов считает, что Украина превратилась в «черную дыру мировой политики». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Реакция мира на Украину сильно меняется. Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции (конференция по вопросам безопасности, прошла с 16 по 18 февраля этого года — прим. ФАН), после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо», — сказал Мураев.

Вопрос доверия

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что в мировой политике вопрос доверия перестал быть основой международных взаимоотношений как раз после победы Майдана. Чтобы добиться своей цели — быстрой смены правящего режима в России, Запад шел на весьма вероломные поступки.

«Нерасследование крушения малайзийского Boeing-777, умолчание об одесской трагедии, потворство войне в Донбассе, информационная лживая кампания против Путина, подрыв ситуации в Сирии, различные блокады Крыма, связанные друг с другом фейки на тему химической атаки что в Ираке и Сирии, что в «деле Скрипаля»... Запад должен был рано или поздно устать от лжи, ради которой он затеял войну с Россией. И первое, от чего устал Запад — от режима Порошенко, который сейчас годится разве что для пранкерских и хакерских атак как источник русскоязычных фейков, направленных на дестабилизацию в России.

Украина как черная дыра мировой и европейской политики не может уже являться партнером для цивилизованного общения. Западные режимы, знающие все о природе власти на Украине, не могут относиться к ней иначе чем с брезгливостью клиента, который больше не может пользоваться Украиной — инструмент испорчен. Западу сегодня стыдно от того, чьими услугами ему пришлось пользоваться. Ну а самой Украине и ее псевдоэлитам не на что жаловаться. Знали, кто они и зачем были нужны», — пояснил Игорь Рябов.

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