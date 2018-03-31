Взрыв прогремел на юге Афганистана, есть жертвы

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Кабул, 31 марта. Двое военных Вооруженных сил Афганистана погибли, трое пострадали в результате подрыва мины в афганском городе Кандагар, расположенном на юге страны. Об этом передает в субботу агентство Khaama Press со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Afghan soldiers suffer casualties in Kandahar city explosionhttps://t.co/TmjTaALPbc pic.twitter.com/zsE4eBrmV9 — Khaama Press (KP) (@khaama) March 31, 2018

Чрезвычайная ситуация произошла в 08.30 (10.00 по московскому времени). Взрывное устройство сдетонировало в тот момент, когда к нему приблизилось транспортное средство вооруженных сил страны.

Согласно информации местных властей, взорвалась магнитная мина. Данные о погибших и раненных при взрыве разнятся.

По словам представителя местной администрации, по меньшей мере двое военнослужащих были ранены.

В настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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