Взрыв прогремел на юге Афганистана, есть жертвы
Кабул, 31 марта. Двое военных Вооруженных сил Афганистана погибли, трое пострадали в результате подрыва мины в афганском городе Кандагар, расположенном на юге страны. Об этом передает в субботу агентство Khaama Press со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Afghan soldiers suffer casualties in Kandahar city explosionhttps://t.co/TmjTaALPbc pic.twitter.com/zsE4eBrmV9— Khaama Press (KP) (@khaama) March 31, 2018
Чрезвычайная ситуация произошла в 08.30 (10.00 по московскому времени). Взрывное устройство сдетонировало в тот момент, когда к нему приблизилось транспортное средство вооруженных сил страны.
Согласно информации местных властей, взорвалась магнитная мина. Данные о погибших и раненных при взрыве разнятся.
По словам представителя местной администрации, по меньшей мере двое военнослужащих были ранены.
В настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.