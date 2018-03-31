Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

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Кемерово, 31 марта. Суд Заводского района города Кемерово вынес решение заключить под арест до 25 мая генерального директора ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат», являющегося совладельцем ТРЦ «Зимняя вишня», Юлию Богданову.

Судья Дмитрий Бунтовский изложил обоснования суда, почти слово в слово повторив обращение стороны обвинения о том, что Богданова имеет заграничный паспорт, может скрыться от следствия, а также склонить к даче ложных показаний свидетелей, угрожать им и препятствовать следствию.

На основании изложенного, судья Бунтовский вынес решение о заключении Богдановой под стражу сроком до 25 мая.

Как передает корреспондент ФАН, изложенные ранее адвокатами Богдановой Эдгаром Тербаляном и Вячеславом Балдиным смягчающие обстоятельства, в частности о нахождении на иждивении Богдановой 12-летней дочери, суд учел, однако не признал их убедительными.

Богданова в свою очередь заявила, что рассчитывала на другое решение. Защита намерена обжаловать вердикт суда.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

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