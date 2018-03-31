«Совы» или «жаворонки»: американские ученые выяснили, кто лучше учится

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Спрингфилд, 31 марта. Американские социологи Северо-восточного университета Иллинойса определили, что студенты часто имеют низкие оценки из-за расписания пар. Об этом пишет Scientific Reports.

По мнению экспертов, на успеваемость студентов влияет раннее начало занятий. График пар, принятый в большинстве образовательных учреждений, не берет во внимание индивидуальные особенности и подходит только 50% обучающихся.

Американские специалисты решили проанализировать активность и успеваемость студентов. В исследовании участвовали 15 тысяч респондентов.

В ходе эксперимента выяснилось, что ранний подъем значительно уменьшает активность и также успеваемость учеников.

Отмечается, что в зависимости от хронотипа людей можно условно разделить на три типа: «жаворонков», «голубей» и «сов». У каждого хронотипа есть свой пик активности — утро, день и ночь.

Ученые уверены, что традиционное расписание, принятое в большинстве вузов, подходит лишь «жаворонкам». Активность остальных хронотипов утром снижается.

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