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Общество
Кемерово: Азербайджан доставил 2 тонны гумпомощи для пострадавших в «Зимней вишне»
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    Кемерово: Азербайджан доставил 2 тонны гумпомощи для пострадавших в «Зимней вишне»

    9:46  31 Марта 2018
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    Кемерово: Азербайджан доставил 2 тонны гумпомощи для пострадавших в «Зимней вишне»

    Кемерово, 31 марта. Почти две тонны гуманитарной помощи доставил Азербайджан в Кемерово для пострадавших в результате пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня», сообщают в субботу в областной администрации.

    1,8 тонны гуманитарного груза было собрано фондом имени экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева, передает РИА Новости.

    «Гуманитарный груз из Азербайджана прибыл в Кемерово 30 марта. Его доставили представители Фонда имени Гейдара Алиева, чтобы выразить глубокие соболезнования Кузбассу от всего народа Азербайджанской Республики в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» и передать гуманитарный груз для семей погибших и пострадавших», — уточнили в администрации.

    Отмечается, что в основном доставленный груз состоит из продуктов питания.

    Напомним, пожар в кемеровском торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них более 40 – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #гумпомощь #пожар #азербайджан #кемерово #зимняя вишня
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