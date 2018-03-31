У голодающей Савченко началась кровавая рвота

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Киев, 31 марта. У находящейся в следственном изоляторе депутата Верховной рады Надежды Савченко в результате голодовки началась кровавая рвота. Об этом в эфире украинского «Общественного радио» сообщила ее сестра Вера Савченко.

«Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело», — отметила она.

Вера Савченко уточнила, что, по словам врача в следственном изоляторе СБУ, депутату дают таблетки для желудка. При этом Надежда Савченко продолжает голодовку, у родных она попросила капли для носа.

Как рассказала Вера Савченко, в камере депутат находится одна под наблюдение видеокамер.

Напомним, депутат Верховной рады обвиняется в том, что она якобы планировала теракты в здании украинского парламента и покушение на жизнь президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова. До 20 мая Савченко будет находиться под арестом. Ей грозит от пяти лет до пожизненного заключения.

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