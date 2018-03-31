Безвозвратные потери: Азаров подсчитал число эмигрировавших украинцев

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Москва, 31 марта. Эмиграция украинских граждан за кордон является прямым следствием государственного переворота в стране. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он напомнил, что ВВП Украины ориентировочно равен на сегодняшний день $100 млрд, который создавали 20 млн работающих украинцев. При этом Азаров уточнил, что данная цифра значительно меньше, но принята для упрощенного расчета.

«Каждый труженик создавал за год примерно товаров и услуг на $5 тысяч. Теперь, по официальным данным, страна в 2017 году утратила 7% трудоспособного населения. Международная организация миграции приводит данные о 12% потерь… Возьмем в среднем 10%, а это — 2 млн человек. Умножим на $5 тысяч, получим $10 млрд — это прямые потери нашего ВВП. А это и пенсии, и зарплаты. Даже если предположить, что порядка $2 млрд вернулось на Украину, то и в этом случае потери очень внушительные — около $8 млрд или восемь процентов», — подсчитал Азаров.

Экс-премьер Украины удивлен данными, предоставленными премьером страны Владимиром Гройсманом о якобы росте ВВП.

Он также отметил, что эти потери относятся к безвозвратным, поскольку едва ли граждане Украины, эмигрировавшие в другие страны, вернутся обратно.

«Вот это уже серьезно. Потому, чтобы поднять из разрухи такую страну, как Украина, требуются очень большие и серьезные трудовые ресурсы», — считает он.

Ранее в Польше пожаловались на «исчезающих» после пересечения границы украинских мигрантов.

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