Сирия: более 150 тыс. человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз

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Москва, 31 марта. Более 150 тыс. человек вышли из Восточной Гуты с начала действия «гуманитарных пауз». Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

В общей сложности с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра организован выход более 150 тысяч человек, следует из сообщения оборонного ведомства.

Также уточняется, что продолжается организованное российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька и другие, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

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