Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» заявила, что не знакома с главой инспекции строительного госнадзора

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Кемерово, 31 марта. Гендиректор компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежал сгоревший ТЦ «Зимняя вишня», Юлия Богданова заявила, что не знакома с главой инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.

Об этом она сообщила в ответ на вопрос, когда и при каких обстоятельствах глава строительного госнадзора дала разрешение на строительство «Зимней вишни», передает корреспондент ФАН.

«Мы с ней не знакомы», — сказала Богданова.

Напомним, в субботу над гендиректором компании-собственника кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Юлией Богдановой проходит суд. Ранее защитник Богдановой попросил оставить подсудимую на свободе, ограничившись заключением ее под домашний арест.

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