СК просит арестовать экс-начальницу Госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово

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Кемерово, 31 марта. Следственный комитет РФ просит Центральный суд города Кемерово взять под стражу сроком на два месяца экс-начальницу инспекции регионального Госстройнадзора Танзилию Комкову.

В кемеровский суд поступило прошение следственных органов об избрании в отношении Комковой меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая.

Напомним, ранее СК России возбудил уголовное дело против бывшего руководителя кемеровского строительного надзора. По версии следствия, она дала разрешение на строительство торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

Ранее сообщалось , что экс-начальник областного строительного надзора не помнит, как разрешала эксплуатацию «Зимней вишни». Танзиля Комкова возглавила областной стройнадзор в 2010 году.

В результате сильного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года погибли 64 человека.

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