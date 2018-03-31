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Вашингтон, 31 марта. Россия и США не враги друг другу и могут сообща бороться с терроризмом. Об этом в интервью NBC News заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Антонов признал недоверие в отношениях между странами. Но, по мнению посла, Россия хотела бы иметь хорошие отношения с США и быть партнерами, а не соперниками.

Дипломат напомнил о том, что Москва и Вашингтон были союзниками во Второй Мировой войне и сообща добились победы.

«Это наша общая победа. Давайте помнить, что, когда мы едины, мы можем бороться со злом и побеждать. А главное зло сегодня - это международный терроризм», — подчеркнул Антонов.

Посол отметил, что «мы не являемся врагами», несмотря на то, что администрация США включила Россию в список соперников.

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