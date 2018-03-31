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Кемерово: адвокат просит оставить гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под домашним арестом
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    Кемерово: адвокат просит оставить гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под домашним арестом

    8:38  31 Марта 2018  /обновлено: 9:08  31 Марта 2018
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    Пожар в Кемерово: адвокат просит оставить совладелицу «Зимней вишни» под домашним арестом

    Кемерово, 31 марта. Адвокат гендиректора владевшей ТЦ «Зимняя вишня» компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой Эдгар Тербалян просит оставить свою подзащитную на свободе, под домашним арестом.

    Свою просьбу он аргументирует тем, что у Богдановой на иждивении находится 12-летняя дочь. Кроме того, по словам защитника, для заключения Богдановой в СИЗО улик недостаточно.

    «Нет конкретных доказательств, что она встречалась с администрацией торгового центра, сотрудниками пожарной службы именно для того, чтобы сокрыть и уничтожить улики», — заявил адвокат.

    Тербалян подчеркнул, что подсудимая «готова сотрудничать со следствием, откровенно и без утайки отвечать на все вопросы».

    Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, более 40 – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

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    Автор: Екатерина Рожаева
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    #суд #пожар #кемерово #зимняя вишня
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