Кемерово: адвокат просит оставить гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под домашним арестом

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Кемерово, 31 марта. Адвокат гендиректора владевшей ТЦ «Зимняя вишня» компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой Эдгар Тербалян просит оставить свою подзащитную на свободе, под домашним арестом.

Свою просьбу он аргументирует тем, что у Богдановой на иждивении находится 12-летняя дочь. Кроме того, по словам защитника, для заключения Богдановой в СИЗО улик недостаточно.

«Нет конкретных доказательств, что она встречалась с администрацией торгового центра, сотрудниками пожарной службы именно для того, чтобы сокрыть и уничтожить улики», — заявил адвокат.

Тербалян подчеркнул, что подсудимая «готова сотрудничать со следствием, откровенно и без утайки отвечать на все вопросы».

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, более 40 – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

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