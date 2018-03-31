Суд предоставил слово гендиректору компании-собственника ТЦ в Кемерово

В закладки

Кемерово, 31 марта. Суд в городе Кемерово предоставил слово генеральному директору компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой, которая является фигуранткой дела о пожаре в ТЦ. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Богданова подтвердила, что готова к сотрудничеству со следствием и попросила суд услышать адвокатов.

Она также заявила, что встречалась с сотрудниками социальной защиты, которым передала договор и деньги для передачи семьям пострадавших — по 3 миллиона рублей.

Кроме того, Богданова сожалеет, что ее не пустили в ТЦ после пожара, чтобы пообщаться с пострадавшими. Гендиректор не признает, что были нарушения, поскольку ей никто об этом не сообщал.

«Я хотела сменить службу безопасности в торговом центре, и у меня уже был готов договор с другим охранным агентством», — утверждает Богданова.

Суд удалился на совещание, передает корреспондент ФАН.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово.

Напомним, жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.