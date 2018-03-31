Суд предоставил слово гендиректору компании-собственника ТЦ в Кемерово
Кемерово, 31 марта. Суд в городе Кемерово предоставил слово генеральному директору компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой, которая является фигуранткой дела о пожаре в ТЦ. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.
Богданова подтвердила, что готова к сотрудничеству со следствием и попросила суд услышать адвокатов.
Она также заявила, что встречалась с сотрудниками социальной защиты, которым передала договор и деньги для передачи семьям пострадавших — по 3 миллиона рублей.
Кроме того, Богданова сожалеет, что ее не пустили в ТЦ после пожара, чтобы пообщаться с пострадавшими. Гендиректор не признает, что были нарушения, поскольку ей никто об этом не сообщал.
«Я хотела сменить службу безопасности в торговом центре, и у меня уже был готов договор с другим охранным агентством», — утверждает Богданова.
Суд удалился на совещание, передает корреспондент ФАН.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово.
Напомним, жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека.