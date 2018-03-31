Спецпрокурор США вызвал на допрос известного сторонника Трампа

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Вашингтон, 31 марта. Аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера вызвал на допрос одного из наиболее известных сторонников президента США Дональда Трампа профессора Теда Мэллока. Об этом сообщает NBC News.

Спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием якобы имевшего место в 2016 году российского вмешательства в президентские выборы в США. По данным издания, Мэллока собираются допросить о его связи с предвыборной компанией Дональда Трампа.

Напомним, в Вашингтоне обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. Глава Белого дома и его команда категорически отрицают получение помощи от Москвы во время предвыборной компании. Россия также неоднократно отвергала обвинения, указывая на их голословность.

Тем не менее, в палате представителей конгресса предложили усилить борьбу с «российской пропагандой», сообщает Газета.ru. В качестве обоснования инициативы конгрессмены в очередной раз обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. А также во влиянии на выборы, которые прошли во Франции и Германии в 2017 году.

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