Дата приезда в РФ совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» уточняется

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Москва, 31 марта. Дата приезда в Россию совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова в настоящее время уточняется, сообщает пресс-служба компании «Кондитерус Ком».

«Точные даты в данный момент уточняются», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

При этом в компании отметили, что Штенгелов по-прежнему планирует вернуться в Россию.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что Штенгелов является главным спонсором ТЦ, в настоящее время он живет в Австралии.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них более 40 – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

Как сообщало URA.RU, ранее следствие выяснило, что торговый центр «Зимняя вишня» был возведен без разрешения на строительство.

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