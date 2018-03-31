I'm back: Шварценеггер очнулся после операции на сердце

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Лос-Анджелес, 31 марта. Первыми словами голливудского актера Арнольда Шварценеггера по окончании экстренной операции на открытом сердце стали I'm back («Я вернулся»). Об этом рассказал в субботу представитель артиста Дэниел Кетчелл в своем микроблоге социальной сети Twitter.

По словам Кетчелла, у «Терминатора» отличное настроение.

«Шварценеггер очнулся и его первыми словами в самом деле стали I'm back…», — написал он.

Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually “I’m back”, so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6 — Daniel Ketchell (@ketch) March 30, 2018

В настоящее время голливудский актер находится в стабильном состоянии.

Согласно информации портала TMZ, это не первый случай, когда Шварценеггер переносит операцию на сердце — более 20 лет назад ему проводили операцию по замене аортального клапана.

Шварценеггер в минувший четверг, 29 марта, отправился в лос-анджелесскую клинику для замены клапана катетера. Такая операция является «экспериментальной», в результате в рамках мероприятия возникли осложнения.

Напомним, как писал «Ридус», 20 марта Шварцнеггер раскрыл подробности о съемках шестой части «Терминатора».

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