СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

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Кемерово, 31 марта. СК России просит заключить под стражу гендиректора ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат», который является совладельцем торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», Юлию Богданову, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

По словам корреспондента, судья Дмитрий Бунтовский сначала зачитал обращения обвинения.

«Опасаясь, что Юлия Богданова имеет заграничный паспорт и может скрыться от следствия, склонить к даче ложных показаний свидетелей или угрожать им и препятствовать следствию, просим арестовать Богданову сроком на 1 месяц 25 суток, до 25 мая», — зачитал Бунтовский обращение стороны обвинения.

Кроме того, обвинитель напомнил, что будучи на свободе, она (Богданова — Прим.ред.) уже предпринимала попытки скрыть бухгалтерские документы и склонить сотрудников на свою сторону.

«Также она имеет значительную сумму денег, и, учитывая, что ей в совокупности грозит более 3 лет, может скрыться. Она здорова, не инвалид, и может находиться в СИЗО», — огласил судья заявление представителя обвинения.

Отметим, что в другом суде города Кемерово — Центрального района — параллельно проходит суд по определению меры пресечения для еще одной фигурантки дела о пожаре в «Зимней вишне» — Танзилы Комковой. Она является главой инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар, который унес жизни 64 человек.

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