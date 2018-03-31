Медведев усилил контроль за оборотом наркотических веществ

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Москва, 31 марта. Контроль за оборотом наркотических и психотропных веществ в России будет усилен. Постановление о ряде изменений в соответствующих правовых актах подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства РФ, внесение изменений необходимо для приведения нормативных актов в соответствие с положениями международных актов.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты правительства Российской Федерации связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром.

В частности, изменения коснулись контроля за оборотом прекурсора 1-фенил-2-нитропропен, а также прекурсора дифенилацетонитрил. Также документ определяет меры контроля за легальным оборотом ряда веществ, внесенных в национальные перечни подконтрольных веществ Белоруссии, Литвы, Латвии, Германии и Украины.

Распоряжение вступает в силу через 180 дней после официальной публикации.

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