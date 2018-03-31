В Раде пожаловались на отсутствие доверия к Украине в мире

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Киев, 31 марта. Украина имела «огромный вотум доверия», но отношение к стране в мире меняется, и сейчас ей никто не верит. Об этом в эфире украинского телевидения заявил депутат Верховной рады Евгений Муравьев.

По словам депутата, Украина лишилась доверия на мировой арене по вине президента Петра Порошенко.

«Если президент Порошенко и Украина как страна в его лица имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит», — заявил Муравьев.

Напомним, конференция по вопросам безопасности проходила в Мюнхене с 16 по 18 марта. На ней президент Украины зачитал речь, в которой затронул вопросы «Северного потока», ситуации в Донбассе и ввода миротворцев. Организаторы конференции ограничили время выступления Порошенко 15 минутами, сообщает Газета. ru. На выступлении украинского президента зал был полупустым.

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