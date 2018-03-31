МИД Франции заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией
Москва, 31 марта. МИД Франции заявил о готовности продолжать конструктивный диалог с Россией по всему спектру международных вопросов. Об этом сообщается в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.
Париж также выразил сожаление о решении Москвы выслать из страны четырех французских дипломатов.
«Франция напоминает о приверженности и расположении к конструктивному диалогу с Россией по всему спектру международных вопросов», — говорится в коммюнике.
Напомним, ранее МИД РФ заявил о высылке из России четырех французских дипломатов в ответ на аналогичные меры Парижа. Как сообщала «Газета.ру», накануне в российский МИД были вызваны послы зарубежных государств, предпринявших в связи со скандалом вокруг так называемого «дела Скрипаля» недружественные меры по отношению к России.
Им были вручены ноты протеста, а также объявлены ответные меры Москвы. Ранее ряд европейских стран, США, Канада, Украина и Молдавия выслали более 100 российских дипломатов.