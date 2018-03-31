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31 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился в председателем правления «Транснефти»
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    31 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился в председателем правления «Транснефти»

    Владимир Путин встретился в председателем правления «Транснефти». Более 500 мирных жителей вернулись в свои дома в Сирии. Власти Великобритании провели осмотр самолета компании «Аэрофлот». Бухгалтер из Чикаго сыграл в воротах за команду НХЛ.
    8:25 31 Марта 2018
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    Владимир Путин встретился в председателем правления «Транснефти» Николаем Токаревым

    28 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился в председателем правления «Транснефти»

    Владимир Путин встретился с председателем правления акционерного общества «Транснефть» Николаем Токаревым. Обсуждались достижения холдинга за 25-летнию историю и результаты работы за прошлый год. Глава компании рассказал президенту о программах в области импортозамещения, энергоэффективности, а также — о социальных проектах.

    Более 500 мирных жителей вернулись в свои дома в Сирии

    28 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился в председателем правления «Транснефти»

    Более 500 мирных жителей вернулись в свои дома в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки. А всего в течение пятницы покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор «Арбил» около семи тысяч человек. По словам представителей центра по примирению враждующих сторон был открыт дополнительный пункт пропуска. Беженцам была оказана медицинская помощь и выданы продовольственные наборы.

    Власти Великобритании провели осмотр самолета компании «Аэрофлот»

    28 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился в председателем правления «Транснефти»

    Власти Великобритании провели осмотр самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона «Хитроу», не предъявив для этого оснований. Как сообщил командир воздушного судна Виталий Митрофанов, группа людей с собакой потребовала обыскать самолет на предмет запрещенных предметов. Митрофанов отметил, что досмотр длился пять-семь минут, еще две-три минуты досматривали технические отсеки. Капитан подчеркнул, что не было «никаких актов досмотра», и у него не было возможности проконтролировать действия правоохранителей. В результате вылет задержали более чем на 2,5 часа.

    Бухгалтер из Чикаго сыграл в воротах за команду НХЛ

    28 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился в председателем правления «Транснефти»

    Бухгалтер из Чикаго Скотт Фостер пришел на матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» с «Виннипег Джетс» в качестве зрителя. Однако в третьем периоде, из-за травм обоих голкиперов, он был вынужден выйти на лед и занять место в воротах «Чикаго». За оставшиеся 15 минут до конца матча он отразил семь бросков и не пропустил ни одной шайбы. Национальная хоккейная лига признала Фостера первой звездой дня.
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