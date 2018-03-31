В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

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Кемерово, 31 марта. В эти минуты в районном суде Заводского района города Кемерово начинается суд о вынесении решения о мере пресечения Юлии Богдановой — генерального директора ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат», который является совладельцем торгового центра «Зимняя вишня».

30 марта Богданова была задержана следователями центрального аппарата Следственного комитета РФ, которые расследуют дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Заседание было назначено на 11:00.

В 11.05 Богданову ввели в зал суда.

Напомним, что в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 41 из них — дети. По одной из версий, пожар устроил подросток, который поджег поролон в детской комнате, по другой — произошло замыкание проводки.

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