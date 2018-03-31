Украинский бюджет недосчитался 12 млрд гривен

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Москва, 31 марта. Украинский бюджет за прошедший период 2018 года недосчитался 12 миллиардов гривен. Об этом сообщила украинская государственная казначейская служба, соответствующий отчет был опубликован на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, госбюджет Украины недополучил 6% запланированных поступлений (12,084 миллиарда гривен). При этом за март текущего года в бюджет поступило только 76,224 миллиарда гривен, что на 5,086 миллиарда гривен меньше ожидаемой суммы.

Однако ведомство отмечает, что данные показатели лучше аналогичных в прошлом году.

Напомним, в настоящее время украинская экономика находится на грани кризиса. Как писала «Газета.ру», в феврале долг государства превысил 2,1 триллиона гривен и почти достиг отметки 80% ВВП.

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