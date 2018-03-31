С начала «пасхального» перемирия ВСУ обстреляли позиции ЛНР четыре раза

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Луганск, 31 марта. С начала «пасхального» перемирия украинские силовики обстреляли территорию Луганской народной республики четыре раза. Об этом со ссылкой на Народную милицию ЛНР сообщает РИА Новости.

«За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатомет, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — цитирует пресс-службу ведомства агентство.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах Желтое, Логвиново, Калиново и Красный Яр. По предварительным данным, в результате обстрелов никто не пострадал.

Напомним, накануне о срыве украинскими силовиками «пасхального» перемирия сообщили в ДНР.

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