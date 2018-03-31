«Конгресс русских американцев» призвал Трампа отменить санкции

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Вашингтон, 31 марта. Проживающие в Соединенных Штатах этнические русские начали сталкиваться с дискриминацией. Об этом говорится в открытом письме, которое направила президенту США Дональду Трампу общественная организация «Конгресс русских американцев».

В послании представители организации неодобрительно отозвались о российско-американских отношениях и заявили, что «одиозная риторика» против РФ «порождает ненависть ко всем россиянам». Конгресс сообщает, что русские американцы столкнулись с дискриминацией.

В письме осуждается высылка российских дипломатов, и высказываются обвинения в адрес главы Белого дома в неисполнении предвыборных обещаний стабилизировать отношения с Россией. Также «Конгресс русских американцев» призвал Дональда Трампа отменить санкции.

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