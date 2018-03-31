Суд выберет меру пресечения для двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерово

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Кемерово, 31 марта. Меру пресечения двум новым фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выберет Заводский районный суд в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд выберет меру пресечения главе инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и гендиректору владеющей зданием компании Юлии Богдановой. Заседания начнутся в 11.00 (7.00 мск).

Ранее телеканал «360» сообщил, что Комкова стала седьмым фигурантом уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области не приняла мер для пресечения эксплуатации самовольно возведенного здания торгового центра.

Богдановой может быть предъявлено обвинение в «нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц».

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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