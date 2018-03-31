СМИ рассказали о наличии у США «более жесткого» ответа России по «делу Скрипаля»

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Вашингтон, 31 марта. Президенту США Дональду Трампу представили три варианта действий в отношении России в связи с «делом Скрипаля», глава Белого дома не выбрал наиболее мягкий и самый жесткий ответы Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

По данным издания, наиболее мягкий вариант предлагал ограничиться высылкой из США 30 российских дипломатов. При этом генконсульство России в Сиэтле (штат Вашингтон) продолжило бы работу. В чем заключается наиболее жесткий вариант, не сообщается. Но один из источников сообщил изданию, что власти США знают о 40 российских шпионах, действующих на территории страны.

The Washington Post подчеркивает, что Трамп выбрал средний по жесткости вариант действий, чтобы оставить возможность «нанести тяжелый удар и при этом продолжать сжимать кулаки».

Напомним, США поддержало позицию правительства Великобритании, которое обвинило Москву в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на «дело Скрипаля» Британия, Соединенные Штаты, ряд стран Евросоюза и некоторые другие государства выслали российских дипломатов. Позже британская сторона представила официальный доклад о причастности к инциденту России.

Москва неоднократно отвергала обвинения британской стороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала британский доклад «детскими картинками», сообщает телеканал «360».

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