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Лондон, 31 марта. Британские власти могут закрыть торговое представительство России в Лондоне из-за «дела Скрипаля». Об этом со ссылкой на источники сообщает The Telegraph.

По данным издания, британская сторона считает торговое представительство России «рассадником шпионов».

Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились в начале марта, после того как в британском городе Солсбери с признаками отравления были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту и объявил о высылке 23-х российских дипломатов. Позже об аналогичных мерах заявили ряд стран Евросоюза, США, Канада, Украина, Албания и другие государства.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает обвинения Лондона в адрес Москвы «глумлением над международным правом», сообщает Газета.ru. Министр напомнил, что Скотланд-Ярд еще не завершил расследование, но «вердикт уже вынесен».

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