Генсек ООН призвал к независимому расследованию столкновений в секторе Газа

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Нью-Йорк, 31 марта. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости расследования сложившейся на границе Израиля и сектора Газа ситуации. Об этом со ссылкой на заместителя официального представителя генсека Фархана Хака сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя, Генсек ООН «глубоко обеспокоен столкновениями» произошедшими в секторе Газа между силами безопасности Израиля и участниками Великого марша возвращения.

«Генеральный секретарь призывает к независимому и открытому расследованию этих инцидентов», — заявил Фархан Хак.

Напомним, накануне десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к Дню земли манифестации, которые проходили у границы сектора Газа с Израилем. Местами вспыхивали столкновения с израильскими военными и полицейскими. По последним данным, в стычках погибли 16 палестинцев, не менее 1,4 тыс. получили ранения.

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