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Киев, 31 марта. В 2017 году расходы украинцев на 69 миллиардов превысили доходы, что свидетельствует о сокращении сбережений населения Украины.

«В 2017 году доходы населения Украины составили 2475,8 миллиарда гривен, расходы - 2544,8 миллиарда гривен. Соответственно уменьшение сбережений составило 69 миллиардов гривен», — сообщает со ссылкой на Государственную службу статистики Украины «Полит Навигатор».

Номинальные доходы населения страны в 2017 году составили 124,4% от показателя предыдущего года, располагаемый доход — 121,3%, а реальный доход — 106%. Расходы населения в 2017 году по сравнению с предыдущим годом составили 126,8%.

Располагаемый годовой доход в расчете на одного человека составил в 2017 году 43,6 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность украинских граждан за коммунальные услуги за февраль текущего года выросла почти на 12%.

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