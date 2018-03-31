Бастрыкин привез в Кемерово десант московских следователей

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Кемерово, 31 марта. Сегодня в 7 часов утра по местному времени в Кемерово прилетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вместе с ним, как сообщил источник Федерального агентства новостей в Следственном управлении по Кемеровской области, прибыл большой дополнительный десант следователей из центрального аппарата СКР.

Из аэропорта им. Алексея Леонова руководитель Следственного комитета РФ направился в гостиницу «Кузбасс», где живут прикомандированные из Москвы специалисты. Там Бастрыкин провел короткое совещание с Владленом Аксеновым — заместителем главы МЧС России. Владлен Аксенов является выходцем из Кемровоской области — он родился в Новокузнецке. В данный момент курирует Департамент пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России и буквально с первых дней после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» находится в Кемерово.

В восемь утра Александр Бастрыкин с группой московских следователей направились на «объект» — сгоревший торговый комплекс.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным погибли 64 человека, 41 из которых — дети.

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