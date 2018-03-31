Азаров прокомментировал планы Гройсмана снизить потребление газа на Украине

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Киев, 31 марта. Бывший премьер-министр Украины прокомментировал планы действующего главы правительства Владимира Гройсмана снизить потребление газа в стране на пять миллиардов кубических метров. Своим мнением политик поделился в социальной сети Facebook.

Азаров отметил, что Гройсман собирается сократить потребление газа на Украине к 2022 году, когда страной будет управлять «другой премьер-министр». Политик выразил надежду, что «новая команда» изучит ситуацию, посмотрит трезво и «будет заниматься делом».

«Для начала хотя бы задумается, почему Западная Европа год от года увеличивает потребление газа, а для нас, гораздо более холодной страны, рекомендует продолжать эту самоубийственную политику», — посоветовал Азаров.

Политик отметил, что за четыре года Украина превратилась из экспортера химических удобрений в их импортера, а это привело к сокращению рабочих мест.

Азаров подчеркнул, что его сообщение адресовано не действующему главе правительства, а всем гражданам Украины.

«Я пишу эти очевидные вещи не для Гройсмана, а для украинцев с расчетом на то, что они, наконец, поймут и перестанут доверять разным проходимцам», — написал экс-премьер.

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