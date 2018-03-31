Капитан досмотренного в «Хитроу» российского самолета рассказал, что искали британские правоохранители

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Москва, 31 марта. Капитан досмотренного британскими правоохранителями в аэропорту «Хитроу» российского самолета Виталий Митрофанов рассказал об инциденте. Подробностями происшествия пилот поделился в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Митрофанова, в досмотре участвовали пять-шесть человек, использовалась служебная собака. Британские правоохранители заявили капитану, что самолет необходимо обыскать на предмет запрещенных предметов. Митрофанов отметил, что досмотр длился пять-семь минут, еще две-три минуты досматривали технические отсеки.

Капитан подчеркнул, что не было «никаких актов досмотра», и у него не было возможности проконтролировать действия правоохранителей.

«Я даже не мог, у меня не было возможности наблюдать за их действиями. По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками», — заявил Митрофанов.

По словам пилота, на «эти действия» экипаж пошел только чтобы завершить рейс по согласованию с «представителями безопасности полетом» и консулом.

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