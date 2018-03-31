В НАТО назвали условия для восстановления конструктивного сотрудничества с Россией

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Прага, 31 марта. НАТО заинтересовано в снижении уровня угрозы и стремится к диалогу с Россией. Об этом со ссылкой на председателя Военного комитета Североатлантического альянса, чешского генерала Петера Павела сообщает Aktualne.

«Мы заинтересованы в снижении уровня угроз и хотим конструктивного диалога с Россией», — сообщил Павел.

В то же время генерал заявил, что пока Россия не начнет «действовать в соответствии с принципами международного права», возврат к «классическим видам сотрудничества» будет невозможен. Павел отметил, что на отношениях НАТО с Россией отразилось отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Напомним, инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с признаками отравления. Позже власти Великобритании обвинили Россию в причастности к инциденту.

Москва отвергла обвинения. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «дело Скрипаля» «глумлением над международным правом». Министр отметил, что расследование инцидента еще не закончено, но вердикт уже вынесен.

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