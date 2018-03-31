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Трамп заблокировал обещанные Тиллерсоном $200 млн на нужды восстановления Сирии
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    Трамп заблокировал обещанные Тиллерсоном $200 млн на нужды восстановления Сирии

    4:07  31 Марта 2018
    2041

    Трамп заблокировал обещанные Тиллерсоном $200 млн на нужды восстановления Сирии

    Вашингтон, 31 марта. Президент США Дональд Трамп заблокировал 200 млн долларов, которые планировалось выделить на содействие восстановлению Сирии. Об этом сообщает сайт газеты The Wall Street Journal.

    О выделении 200 млн долларов для поддержки гуманитарных усилий в Сирии на заседании коалиции по борьбе с террористической организацией ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) в феврале текущего года сообщил бывший глава Госдепа США Рекс Тиллерсон. По данным издания, теперь глава государства дал внешнеполитическому ведомству распоряжение заблокировать выделение средств.

    Напомним, ранее телеканал «360» со ссылкой на западные СМИ сообщил, что Дональд Трамп заявил об «очень скором» выводе войск США из Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #дональд трамп #сша #сирия
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