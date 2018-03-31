В Верховной раде рассказали, сколько украинских дипломатов остается в России

В закладки

Киев, 31 марта. В России продолжают работать десятки украинских дипломатов даже после высылки их коллег. Об этом в социальной сети Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет сложнее — вырастет нагрузка и давление», — написала Геращенко.

Также депутат заявила, что Верховная рада должна предпринять пару шагов для защиты своих представителей в других странах. К таким мерам она причислила принятие закона о дипломатической службе, который усилит социальные гарантии дипломатам. Также Геращенко предложила закрепить на уровне одного из вице-премьеров чиновника для координации всех ведомств призванных оказывать помощь родственникам заключенных, украинцев и крымских татар.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о высылке из России 13 украинских дипломатов. Таким образом Москва ответила на аналогичный шаг Киева.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.