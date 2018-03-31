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Эксперт рассказал, что значит быстрое выздоровление Юлии Скрипаль
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    Эксперт рассказал, что значит быстрое выздоровление Юлии Скрипаль

    3:18  31 Марта 2018
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    Эксперт рассказал, что значит быстрое выздоровление Юлии Скрипаль

    Москва, 31 марта. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена не «Новичком», о чем свидетельствует ее быстрое выздоровление. Об этом со ссылкой на бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина сообщает РИА Новости.

    По сообщению агентства, Никулин считает инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль спланированной британскими спецслужбами провокацией. Эксперт назвал выздоровление российской гражданки хорошей новостью, но отметил, что данный факт свидетельствует против версии об отравлении Скрипалей веществом «Новичок».

    «Но данный факт свидетельствует о том, что, скорее всего, для ее отравления было применено не вещество А-234 "Новичок", которое называла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй», — заявил Никулин.

    Эксперт отметил, что при отравлении нервно-паралитическим газом «Новичок», который в Великобритании приравнивают к веществу А-234, пострадавшие бы уже погибли. Единственный шанс выжить у них был при введении антидота в течение двух-трех минут после отравления.

    Также Никулин подчеркнул, что в США и Великобритании знают о «Новичке» гораздо больше, чем в России. Так как с этим веществом там «возятся уже минимум 25 лет». Эксперт назвал инцидент в британском городе Солсбери операцией, которая «проходила под полным контролем британских спецслужб». При этом либо имела место фальсификация доказательств, либо для отравления Скрипалей использовалось менее токсичное вещество.

    Напомним, Юлию Скрипаль и ее отца, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля госпитализировали с признаками отравления 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили в причастности к инциденту Россию. Москва отвергла обвинения.

    Накануне телеканал «360» сообщил, что Юлия Скрипаль пошла на поправку и уже может самостоятельно есть и пить.

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    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #великоблитания #новичок #дело скрипаля #юлия скрипаль
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