Азаров ответил Порошенко и Гройсману на слова о богатеющих украинцах

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Киев, 31 марта. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров ответил президенту страны Петру Порошенко и действующему украинскому премьеру Владимиру Гройсману на слова о богатеющем населении. Своим мнением политик поделился в социальной сети Facebook.

«Все стали богаче». Так звучит постоянный рефрен всех выступлений Порошенко и Гройсмана. А теперь факты», — написал Азаров и привел противоречащие этим заявлениям данные.

По словам экс-премьера, на январь 2018 года сумма всех хранящихся на депозитах средств населения Украины составила 232,9 млрд. гривен. За первый месяц года показатель сократился на 2 млрд. гривен.

В 2014 году сумма депозитов населения была в два раза больше — 442 млрд. гривен. Но если учесть курс национальной украинской валюты, падение будет еще более ощутимым.

«А если перевести в твердую валюту, то сейчас у населения всего $8,6 млрд., а было четыре года назад $55 млрд. или в 6,3 раза больше», — сообщает Азаров.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, какой доход в 2017 году задекларировал президент Украины Петр Порошенко. По данным издания, в прошлом году официальный доход украинского президента составил 16,3 миллиона гривен.

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