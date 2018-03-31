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Киев, 31 марта. Соединенные Штаты Америки с недоверием относятся к украинскому законотворчеству по созданию антикоррупционного суда. Такое заявление сделала директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко, комментируя заявление посольства США о необходимости участия в отборе судей «Общественного совета добропорядочности».

По ее мнению, заявление Вашингтона следует трактовать как очередное проявление недоверия к украинской власти. Дьяченко считает, что ход создания антикоррупционного суда Соединенные Штаты воспринимают особенно скептически.

«Пока что благодаря Высшей квалификационной комиссии судей, которая в основном сформирована в пользу действующей власти, в частности президента, этот процесс находится в руках Петра Порошенко», — цитирует «Политнавигатор».

Накануне RT анализировало возможные последствия противостояния Петра Порошенко с Международным валютным фондом.

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