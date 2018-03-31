Досмотренный в лондонском аэропорту самолет «Аэрофлота» приземлился в Москве

В закладки

Москва, 31 марта. Досмотренный полицией Великобритании в лондонском аэропорту Хитроу самолет компании «Аэрофлот» совершил посадку в Москве. Об этом свидетельствует информация на он-лайн табло столичного аэропорта Шереметьево.

Уточняется, что лайнер сел в 1.17 по московскому времени, то есть на девять минут ранее запланированного времени.

Ранее стало известно о досмотре российского самолета в аэропорту Хитроу в Лондоне. Власти Соединенного Королевства никак не пояснили свои действия. В Скотланд-ярде заявили, что полиция не проводила обыск на борту российского авиалайнера. В свою очередь, в «Аэрофлоте» выразили недоумение в связи с инцидентом.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.