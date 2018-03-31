Антонов рассказал, что будет с сотрудниками закрываемого генконсульства в Сиэтле

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Вашингтон, 31 марта. Российское генконсульство в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) закрывается 30 марта в 17.00 (3.00 субботы мск), сотрудники будут распределены между диппредставительствами в Нью-Йорке, Вашингтоне и Хьюстоне (штат Техас). Об этом со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова сообщает ТАСС.

Посол подчеркнул, что российские дипломаты не будут выдворены из страны, до 25 апреля они смогут оставаться в Сиэтле. Сотрудники генконсульства получат работу в дипломатических представительствах России в других городах США.

«Что касается людей, американцы не поставили вопрос о их сокращении или выдворении. Они поставили вопрос так, что если российская сторона примет решение взять их к себе в Вашингтон, или в Нью-Йорк, или в Хьюстон, то у них есть возможность продолжить работу», — заявил Антонов, отметив, что сотрудники закрываемого генконсульства будут распределены между указанными диппредставительствами.

По словам посла, принято решение оставить российский флаг на здании резиденции генерального консула в Сиэтле. Вопрос о его снятии оставят «на совести, порядочности американских коллег».

Напомним, 26 марта США решили выслать 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудника постоянного представительства РФ при ООН, а также закрыть российское генеральное консульство в Сиэтле. Поводом для этого послужили обвинения ряда стран в адрес России в причастности к отравлению в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Россия категорически отрицает обвинения. Ранее Газета.ru сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинения по «делу Скрипаля» глумлением над международным правом.

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