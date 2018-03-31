Скрипач из Алеппо сыграл произведения сирийских композиторов в Перми

В закладки

Пермь, 31 марта. Скрипач из города Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики Ашраф Катеб исполнил произведения сирийских композиторов для пермских зрителей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что проект «Музыкальная Сириана» призван познакомить публику с творчество современных композиторов из Сирии.

«Программа, которую мы сегодня сыграем в Перми, — это российская премьера. Это композиции сирийских и одного египетского композиторов», — сказал Катеб.

Он подчеркнул, что его страна является символом мира и новой цивилизации, а не только войны. Музыкант выразил сожаления, что его соотечественники вынуждены бороться за выживание.

Ранее сообщалось о новогоднем концерте при участии российских артистов на сирийской базе Хмеймим. Тогда военные получили письма и поздравления от школьников. Об этом писала RT.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.