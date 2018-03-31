CША призвали Украину отменить декларации о доходах для общественных организаций

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Вашингтон, 31 марта. Соединенные Штаты Америки призвали украинские власти отменить обязательное декларирование доходов общественными организациями, которые занимаются борьбой с коррупцией. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдепе США полагают, что соответствующие нормы закона направлены против деятелей, стремящихся к прозрачности и подотчетности политики властей, — утверждает глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Вашингтон назвал действующую редакцию закона «карательной» по отношению к общественным организациям.

Ранее сообщалось о прекращении вещания телеканала RT в Вашингтоне. Позже американцы заявили, что вещание прекратят и другие американские каналы. Об этом сообщала RT.

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