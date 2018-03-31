Антонов: разведка США резко активизировала попытки вербовки дипломатов РФ

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Вашингтон, 31 марта. Американские разведслужбы резко увеличили количество пробных вербовочных подходов к российским дипломатам, вынужденным покинуть американскую территорию по решению Вашингтона, сообщил на встрече с журналистами посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить неформальные, это очень деликатно сказано, отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну», — сообщил Антонов.

Он отметил, что это далеко не единичные случаи попыток вербовки.

Напомним, 26 марта США сообщили, что высылают 60 российских дипломатов и закрывают генеральное консульство России в Сиэтле (штат Вашингтон). Вместе с США еще 24 европейские державы, а также Австралия, Грузия и Канада решили тоже выслать дипломатов России (всего 63 человека).

Инициированная Вашингтоном и Лондоном акция по высылке российских дипломатов произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. Ряд стран Запада пытается обвинить в этом Россию, но Москва категорически отвергает какую-либо причастность к этому инциденту.

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