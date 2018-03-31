Посольство России назвало обыск самолета «Аэрофлота» грубой провокацией Британии

В закладки

Москва, 31 марта. Посольство России в Соединенном Королевстве назвало досмотр самолета компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту Хитроу грубой провокацией со стороны британских властей.

В дипломатическом учреждении связали случившееся с политикой враждебности, которую Лондон исповедует в отношении Москвы на протяжении последнего времени.

«На данный момент у нас нет иного объяснения, кроме как то, что произошедшее в «Хитроу» так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России», — цитирует РИА Новости.

В Скотлнад-Ярде заявили, что не проводили обыск на борту российского воздушного судна.

Ранее сообщалось, что, досмотренный британской полицией самолет вылетел из Лондона в Москву. Его прибытие запланировано на 1.26 по московскому времени, — напоминает RT.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.