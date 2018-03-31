Симоньян заявила, что Вашингтоне прекратят вещать все иностранные каналы

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Москва, 31 марта. Главный редактор телеканала Russia Today (RT) и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что в Вашингтоне перестанет вещать не только RT, но и все иностранные каналы.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян сообщила, что канал RT вынужден прекратить вещание в Вашингтоне из-за присвоения ему статуса иностранного агента. По сообщению агентства Bloomberg, вещание будет закончено в ночь на 1 апреля.

Интернет-провайдер WNVT, который обеспечивал трансляцию RT в Вашингтоне, сообщил на своем сайте, что с 1 апреля 2018 года больше не будут транслироваться передачи следующих каналов: турецкого TRT World, китайских CGTN 1, CGTN 2 и CNC, российского RT, южнокорейского Arirang, венесуэльского Telesur, немецкого DW-TV, вьетнамского Netviet, а также Africa Today TV, France 24.

Симоньян отметила, что кампания по ограничению вещания телеканала RT началась сразу после того, как он был зарегистрирован в качестве иноагента.

«Мы зарегистрировались, нас планомерно сначала лишили аккредитации в конгрессе, а теперь выкидывают из кабелей, продолжая нам говорить, что это был просто формальный шаг, это просто ради прозрачности, ради транспарентности», — пояснила Маргарита Симоньян.

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