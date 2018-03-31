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Луганск, 31 марта. Украинские силовики трижды на протяжении суток нарушали перемирие в Донбассе, приуроченное к Пасхе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Он напомнил, что в пятницу вступило в силу так называемое «пасхальное» перемирие. Тем не менее, украинская сторона неоднократно вела обстрелы.

«В 21.40 зафиксирован третий обстрел ЛНР. ВСУ из вооружения БМП открыли огонь с направления Луганское по позициям ЛНР в районе Логвиново», — уточнил Марочко, слова которого цитирует РИА Новости.

Накануне RT сообщалось о гибели трех человек в результате обстрела санитарного автомобиля украинскими силовиками.

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