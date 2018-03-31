Антонов призвал Запад уважать интересы России

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Москва, 31 марта. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал страны Запада уважать государственные интересы РФ. Свою позицию дипломат озвучил в интервью для телеканала NBC.

По мнению Антонова, смерть Сергея Скрипаля и его дочери послужила лишь поводом для ухудшения отношений. Истинная причина напряженности лежит в решимости России отстаивать свои государственные интересы.

«Мне кажется, что в последние годы мы начали показывать нашу независимую политику… Мы хотели бы, чтобы вы, США и Запад, уважали национальные интересы России», — цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что в лондонском аэропорту Хитроу российский самолет компании «Аэрофлот» подвергли обыску. Представители Соединенного Королевства не объяснили основания досмотра. «Аэрофлот» выразил недоумение в связи с инцидентом, — пишет Газета.ru.

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