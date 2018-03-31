Авиация и танки Израиля ответили на обстрел из сектора Газа

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Тель-Авив, 31 марта. Израиль задействовал танки и авиацию в ответ на обстрел со стороны палестинских боевиков на северной границе сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу Израиля.

«Два террориста подошли к забору безопасности и начали стрелять в направлении военных. Войска немедленно открыли ответный огонь по нападавшим … а также трем расположенным по соседству террористическим объектам (правящего в Газе) движения ХАМАС с использованием танков и авиации», — сообщили в пресс-службе армии Израиля .

В результате инцидента никто из израильских военных не пострадал.

Как подчеркнули в пресс-службе израильских ВС, это нападение в очередной раз подтвердило, что террористы в секторе Газа используют беспорядки для прикрытия своей террористической деятельности.

По данным израильских военных, в массовых протестных акциях вдоль границы с сектором Газа участвовали около 30 тысяч палестинцев. Они бросали в военных камни, использовали против них бутылки с зажигательной смесью, а также пытались повредить с помощью горящих автопокрышек пограничные заграждения.

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