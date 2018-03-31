Досмотренный в Хитроу самолет вылетел из Лондона и прибудет в Москву в 1.26

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Лондон, 31 марта. Самолет компании «Аэрофлот», досмотренный британской полицией в лондонском аэропорту Хитроу, вылетел в Москву. Об этом сообщается на сайте столичного аэропорта «Шереметьево».

Отмечается, что вылет состоялся в 17.15 (19.15 мск), а прибытие воздушного судна запланировано на 1.26 по московскому времени, — пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о досмотре российского самолета в аэропорту Хитроу британскими правоохранителями. Представители Соединенного Королевства не пояснили мотивы и основания своих действий.

В Скотланд-Ярде заявили, что не проводили обыск на борту российского самолета, — пишет Газета.ru.

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